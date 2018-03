Et, mine de rien, Pauline Prod’homme est entrée dans l’histoire des courses …

9

Commentaires

Ce vendredi 29 avril est à marquer d’une pierre blanche dans l’agenda hippique de Pauline Prod’homme… A 28 ans, la "demoiselle" est devenue la première femme jockey à s’imposer dans les trois disciplines : on ne compte plus ses succès au galop (dont 3 quintés), elle a gagné au trot, dans les rangs amateurs, et, aujourd’hui, à Fontainebleau, elle a remporté, devant 15 adversaires (ce n’était pas une "fausse course" !), le Prix du Vieux Moulin, épreuve de haies sur 4.200 mètres (tout de même !), pour des 5 ans et plus, en selle sur SIR GALLO, préparé (comme son nom l’indique presque, par Maître Jean-Paul Gallorini ...



Il y a déjà longtemps (en mai 2010, pour être précis), Pauline m’avait confié : "Très souvent, le matin, je fais sauter les chevaux et, effectivement, j’aimerais, ne serait-ce qu’une fois, faire le tour d’Auteuil ou d’Enghien. Mais mes parents, mon père (NDR : Didier, entraîneur aux résultats constants) comme ma mère, ne sont absolument pas d’accord, pour ne pas dire qu’ils m’opposent un refus catégorique…"



Apparemment, et c’est tant mieux pour Pauline, ils ont changé d’avis, et lui ont permis de réaliser son rêve : participer à une compétition officielle, en obstacle.



Il faut dire que Pauline à de qui tenir : son grand-père paternel, Maurice, a été Cravache d’Or de l’obstacle à 3 reprises, dans les années 60…



Quant à Jean-Paul Gallorini, il a toujours su donner leurs chances à de jeunes cavaliers, à plus forte raison à de jeunes cavalières : qui ne se souvient de Béatrice Marie (la première à remporter la Grande Course de Haies d’Auteuil, en selle sur GOODEA, devant un certain MARLY RIVER) ou la « petite fée » Anne-Sophie Madelaine …





Cha… Pau… line !