Samedi 29 avril : "Papy" Bressou et Guillaume Macaire se partagent la vedette

Ce samedi 29 avril, lors de la superbe réunion à Auteuil, avec tous les préparatoires aux grandes épreuves, du Groupe I, des 21 et 22 mai, on s’attendait (et je m’en étais fait l’écho dans la "matinale de Philippe Robuchon, sur RTL) à une "razzia" de Guillaume Macaire, l’ "extraordinaire", dans tous les sens du terme, entraîneur de La Palmyre (hippodrome pratiquement inconnu au moment de l’installation du Maître…).



Elle a presque eu lieu. Dans la 1ère épreuve, le Prix Wild Monarch (listed Race pôur poulains de 3 ans débutants en obstacle, sur 3.000 mètres haies), il alignait DETALASSE et DOLOS (face à 4 "Gallorini", entre autres). Ils ont terminé 2ème et 3ème, devancés par un « Chérel », MIDDLE, que l’éternel rival de Guillaume avait supplémenté.



"C’est très bien…" m’a juste glissé Guy, de retour du rond des vainqueurs, en parlant du fils de SMADOUN.



Dans le "Jean Stern" (steeple-chase du Groupe II, préparatoire au Prix Ferdinand Dufaure, Grand Steeple-Chase des 4 ans, Groupe I), le « Macaire », grand favori, PUNCH NANTAIS est tombé sur un étonnant PAULOUGAS, mis au point par Dominique Bressou (voir "brève"). Un « Papy » Bressou, comme on l’appelait quand il était encore l’une des plus fines cravaches de l’obstacle, qui allait faire sien le quinté du jour, avec JEANNOT DE NONANT, et qui allait voir son MILORD THOMAS (dernier vainqueur du Grand Steeple-Chase de Paris) terminer second d’AS D’ESTRUVAL, la dernière "merveille" de Guillaume Macaire, dans le Prix Ingré (Groupe III sur 4.400 mètres, ultime tremplin avant la plus belle course d’Auteuil, le 22 mai).



Entretemps, DEVICE (encore un "Macaire" a assis sa suprématie dans la génération des 4 ans sur les haies (avant le Prix Alain du Breil, Grande Course de Haies des 4 ans, Groupe I qui se disputera lors du grand week-end, fin mai), en dominant CHIMERE DU BERLAID+S et LA MADELEINE dans le Prix Léon Rambaud (Groupe II, 3900 mètres).





Une revue d’effectif passionnante, qui donne aux deux metteurs au point vedettes du jour la possibilité de rêver, avant les grandes échéances…