Euro 2016 : le plan du PMU

Le challenge est important. D'une part, l'entreprise est l'un des partenaires majeurs de l'équipe de France, et d'autre part elle peut craindre une érosion de son chiffre d'affaires au profit des paris sportifs durant la compétition. C'est pourquoi le PMU a prévu un mixte, à savoir s'associer à la ferveur populaire en soutenant à fond les Bleus dans ses points de vente.



Ainsi, les 13.000 lieux recensés vont être labellisés "Bars des Bleus", et il y aura dans quelques 400 endroits des animations les soirs de matchs des Français, avec des anciens footballeurs et des bons à parier à gagner. De surcroît, chaque rencontre au sortir de la poule bénéficiera le jour même d'une tirelire de 10 millions d'euros sur le quinté, qui sera portée à 15 millions en cas d'accès à la finale. Autant de projets qui devraient, à défaut d'attirer de nouveaux parieurs (mais on ne sait jamais), assurer une recette acceptable.



En tout cas, l'engouement autour des Bleus est bien là. Plus de 20.000 supporters étaient à Vincennes vendredi 27 mai au soir pour la dernière sortie publique des hommes de Didier Deschamps, dont de nombreux enfants enthousiastes. Malgré un cahier des charges trop rigide de la FFT, beaucoup ont pu avoir des autographes et faire des selfies. C'est Hatem Ben Arfa qui a été le plus applaudi. Quant à moi, j'ai pu suivre une course avec 10 d'entre eux et j'ai apprécié la simplicité de N'Golo Kanté et l'enthousiasme d'Adil Rami, le plus sympathique des participants, tous ravis d'être présents en nocturne sur ce bel hippodrome.