Le Jockey Club se cherche un favori

C'est dans six jours maintenant, dimanche 5 juin, qu'a lieu donc la belle course des poulains, et le moins que l'on puisse dire avant le premier forfait prévu ce mardi 31 mai est que personne ne s'impose pour le moment.



D'abord parce que les préparatoires ont été faméliques. Ensuite parce que le seul bon cheval dont on se souvienne, Cloth of Stars, courra lui le Derby d'Epsom la veille. Enfin parce que la bonne note Dicton doit encore être supplémenté pour courir et que l'on ignore sa valeur réelle.



Dans ces conditions, les concurrents britanniques annoncés comme Foundation, The Gurkha ou Imperial Aviator pourraient être les favoris d'une course où, les années auparavant, des concurrents solides étaient sortis du bois. La question se pose donc, alors, de savoir si c'est ou non une bonne génération.