Éric Raffin soulagé : Bold Eagle a gagné dimanche 26 juin à Vincennes

Commentaires

Le driver, qui remplaçait Franck Nivard pour les raisons que l'on sait, s'était mis une belle pression au sulky du crack pour la 5ème course de la réunion 1 à Vincennes dimanche 26 juin, surtout après le heat d'échauffement. Mais en course, il a trouvé une mobylette. Bien parti, Éric Raffin a contrôlé, se contentant de mettre dans la boite Your Highness (2ème), sa rivale la plus dangereuse, et de répondre à la courte mais vaine attaque d'Amiral Sacha (3ème), qui a eu le mérite d'essayer.



Au final, le record de vitesse n'a pas été battu, Bold Eagle a trotté une seconde de plus, mais sans forcer, et la jument suédoise économisée par Björn Goop s'est emparée comme prévu de la 2ème place. Bold a le record dans les jambes, a affirmé Sébastien Guarato après l'épreuve, mais ce n'était pas le but du jour, avant d'ajouter que son champion ira courir cet été aux Sables-d'Olonne avant le Critérium des 5 ans à Vincennes en septembre.



Pierre Pilarski, son propriétaire, a lui salué le public venu pour admirer son cheval alors que la France jouait son 8e de finale de l'Euro de football face à l'Irlande, et il a tenu à donner rendez vous à Franck Nivard pour le reprendre après cet intérim dès sa course aux Sables-d'Olonne.



Tout est bien qui finit bien, et on en oublierai qu'il a remporté sa 24ème course et son 7ème groupe 1, à 5 ans seulement.