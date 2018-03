Björn Goop : une rente

2

Commentaires

Bien sûr, les bons trotteurs sont indispensables pour gagner. Mais les bons drivers le sont également pour ne pas perdre. On l'a vu dimanche 26 juin avec Éric Raffin en remplaçant de luxe de Franck Nivard au sulky de Bold Eagle dans le Prix René Ballière, et avec ce champion suédois qui s'est merveilleusement adapté à nos courses et qui fait des sans-faute à chaque incursion parisienne. J'avoue être admiratif de son talent. Il est toujours bien placé dans un peloton et sait parfaitement où est le poteau.



Il l'a prouvé dimanche, donc, en menant au succès et avec facilité Viking Va Bene dans le quinté, puis en prenant une belle 2ème place derrière Bold Eagle avec Your Highness, avant de terminer 4ème d'un groupe 3 à 20/1, puis 2ème à nouveau de la dernière course. Bilan, donc : un succès, deux 2èmes places et une 4ème en quatre drives.



L'homme est de plus très accessible et son Français de plus en plus parfait. Attention à lui, tout simplement, s'il s'invite encore dans nos courses, et notamment à Enghien et Cabourg, où il connait la même réussite.