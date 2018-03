Franck Nivard, à pied du 8 au 23 juillet

10

Commentaires

Les commissaires ont rendu leur jugement dans cette histoire malheureuse pour tout le monde. Le crack driver est donc sanctionné pour ne pas s'être soumis à un contrôle médical le 17 juin dernier et ses explications (maux de ventre) n'ont pas été acceptées.



Franck Nivard, qui faisait l'objet d'une interdiction de travail conservatoire depuis le 18 juin, pourra driver dès jeudi (il est d'ailleurs engagé à Enghien) jusqu'au 7 juillet ou ensuite, pendant 15 jours, il sera à pied en tant que driver.

Bold Eagle devrait, selon mes sources, courir comme prévu le Grand Prix des Sables d'Olonnes le 21 juillet et, dans ce cas, être drivé par Eric Raffin. Mais Franck Nivard le reprendra ensuite notamment pour le Critérium des 5 ans début septembre.



Dans l'histoire, il aura surtout perdu ses montées du dimanche 26 juin, ce qui l'agace le plus. Au total, il aura subi près d'un mois de mise à pied puisque la punition conservatoire n'a pas été prise en compte pour sa sanction et que les commissaires des courses ont pris leur temps pour examiner les pièces mises en avant par son avocate, en vain, pour le principal intéressé.