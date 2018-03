Quinté du jeudi 30 juin à Vichy : retour gagnant pour Franck Nivard

4

Je m'en doutais, et le sentais revanchard (c'était ma dernière minute). Le crack driver, à pied depuis 12 jours, a profité de la fenêtre qui s'ouvrait à lui pour montrer sa vista et son énergie dans le quinté du jeudi 30 juin à Vichy, Prix Pierre Coulon. "Victoire facile", a-t-il déclaré après le succès de Perkins Grif, qui s'élançait pourtant en seconde ligne derrière l'autostart. Il a ajouté qu'il avait profité de sa mise à pied pour se reposer.



Franck Nivard, qui veut tourner la page de cet incident, sera encore en piste vendredi 1er juillet en soirée à Vincennes, et jusqu'au 7 juillet inclus. Il purgera ensuite ses 15 jours de suspension pour revenir dans les pelotons le samedi 23 juillet, à Enghien notamment, sans doute plus motivé et sérieux que jamais.