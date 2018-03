Quatre seulement dans le Grand Prix de Deauville

5

Commentaires

C'est la 1ère fois depuis 9 ans qu'ils sont si peu nombreux mais force est de constater qu'ils étaient 7 l'an passé, 5 en 2014 et 11 en 2012 et 2013. Dans Paris Turf un responsable du galop avance deux hypothèses. J'en ai une troisième évidente. Ses explications concernent un changement d'orientation ces dernières années dans l'élevage où l'on privilégie plus la vitesse que la distance classique et la chaleur de l'été.



Mon explication est que ce Grand Prix apparaît vraiment mal placé par rapport aux préparatoires de l'Arc qui se disputent 15 jours plus tard sur 2 400 m. Il n'y a pas d’intérêt de le courir si près d'échéances importantes, des préparatoires qui sont des groupes 1 alors que le Grand Prix de Deauville est un groupe 2. Reste qu'il doit bien avoir dans la masse de galopeurs de 3 ans et plus. Des chevaux capables de courir, ne serait ce que pour une 5e place qui propose 7 000 euros. Le 4e et dernier de la course empochera lui 14 000 euros (mieux que le Morny qui offrait 10 000 euros au dernier) pour 3' de course. Encore quel sera le spectacle avec si peu de partants ? Un déboulé final sans doute ! Dommage.