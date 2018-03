Le galop en fête

8

Commentaires

D'après mes informations les enjeux auraient baissé entre 2 et 4% durant ce mois dans toute la France et pour la seule journée de samedi au delà des 13,14%.

Cela n'a pas empêché une fête d'avoir lieu dans le casino de Deauville avec entr'autre des journalistes triés sur le volet (pas votre serviteur évidemment).



Il valait mieux la faire avant de connaître le bilan de cette journée de dimanche guère intéressante au niveau du jeu avec un Grand Prix à 4 partants et des épreuves bien modestes à Cavaillon, Beaumont de Lomagne et Le Touquet. Peut-être un retour à la réalité en septembre non ?