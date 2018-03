Prix hommage à Jean-Paul Bertrand : une bonne action

3

Commentaires

Jean-Paul Bertrand nous manque beaucoup pour sa finesse et sa gentillesse. France Galop avait organisé un rassemblement deux jours après sa rapide disparition à Deauville.

Clairefontaine lui dédie le quinté de ce mardi 30 août et c'est bien car ce photographe emblématique des courses n'a jamais ménagé ses heures et sa peine pour illustrer un milieu qui mérite d'être mieux connu.



Ses proches, notamment son fils Quentin, qui a pris la relève, ont de quoi être fiers malgré la douleur. Jean-Paul ne sera jamais oublié par ceux qu'il a enchantés. Et c'est tant mieux.