Le Critérium des 5 ans ne sera pas le quinté de samedi 3 septembre à Vincennes

4

Commentaires

Les dirigeants du trot l'espéraient encore lundi 29 août puisqu'il restait 17 engagés. Mais le lendemain midi ils n'étaient plus que 11, et cette superbe course ne sera même pas le Pick 5. Une raison à cela : la présence de champions qui ne fait guère espérer mieux qu'une 5ème ou 6ème place à ceux qui ont moins de gains, et encore.



La victoire semble logiquement promise à Bold Eagle, en piste pour un 8ème groupe 1 avec Franck Nivard. La 1ère opposition est bien sûr composée de Belina Josselyn, remarquable contre le crack récemment avec Jean-Michel Bazire, et Bird Parker, en grande condition.



La 2ème opposition paraît constituée des deux Sébastien Guarato Bolero Love (Gabriele Gelormini) et Baltic Charm (Éric Raffin), du Franck Anne Briac Dark et du Philippe Allaire Brillantissime. Les quatre autres feront ce qu'ils pourront.



Le quinté, en conséquence, devrait avoir lieu dans le Prix de Neuilly, avec des concurrents bien connus mais irréguliers comme Team Job, Tom Rush ou Volare de Lou.