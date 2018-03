Vive les vidéos sur le site On refait les courses

4

Commentaires

Elles ont cinq ans d'existence sur RTL et sont reconnues par les professionnels des courses qui, dans l'ensemble, jouent le jeu. Bien sûr, ce ne sont pas des penaltys à chaque fois, mais on doit les garder en mémoire car je cherche toujours des personnes fiables et honnêtes dans leurs appréciations.



La liste est longue pour les trois disciplines, mais je retiens la réussite de ces dernières semaines avec Dagobert Duke, 3ème à 20/1, Ella Diva, lauréate à 12/1, Against Rules, placée à Deauville puis gagnante ce mercredi 31 août à 7/1, ou encore Sans Peur, placée également ce mercredi 31 août.



Parmi les professionnels interrogés à Deauville, on peut rajouter Olivier Peslier et Carina Fey, à l'arrivée également de handicaps quintés, comme le seront sans doute la semaine prochaine les trois trotteurs que j'ai déjà rencontrés.



Nous allons continuer, vu la réussite, à mieux vous informer encore dans un rapport gagnant-gagnant. Vous l'êtes, nous sommes heureux d'avoir trouvé les bons interlocuteurs et les personnes interrogées sont heureuses du résultat.



À ce sujet, un grand merci à Stéphane Wattel à l'arrivée ce mercredi 31 août, qui depuis longtemps joue le jeu des médias sans langue de bois.