Prix de l'Arc de Triomphe : plus que 19 engagés et sans doute moins au départ

Commentaires

Le premier forfait pour la course de dimanche 2 octobre a eu lieu ce mardi 27 septembre, et la liste s'est considérablement rétrécie puisqu'ils ne sont plus que 19 engagés. Figure encore Almanzor, dont l'entourage a indiqué qu'il ne sera pas de la partie, mais aussi des points d'interrogation avec trois Royer-Dupré a priori pas programmés pour courir la course - One Foot In Heaven, qui a mal couru dans le Prix de Foy, Vedevani et Zarak, qui reste pour ce dernier sur une tentative sur 1.600 m -, mais aussi la jument de Nicolas Clément The Juliet Rose, sans doute un ton en dessous, et le Freddy Head Migwar, qui a le droit de courir comme les trois O'Brien. L’entraîneur irlandais a enlevé la bonne Minding, qui devrait courir 15 jours plus tard.



Au total, sauf supplémentation non annoncée, je pense qu'ils ne devraient être qu'entre 13 et 15 dans cette 95ème édition, et si c'est le cas ce devrait être malgré tout le quinté. S'ils sont moins, évidemment, ce sera autre chose. En attendant, c'est Postponed, le très bon Britannique, qui est le favori chez les books devant Makahiki, le pur sang japonais, l'Irlandaise Found et New Bay, le 3ème de l'an passé juste devant la bonne pouliche de Carlos Laffon-Parias, Left Hand. Le 2ème forfait est prévu pour mercredi 28 septembre et la liste probable le lendemain.