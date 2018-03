Prix de l'Arc de Triomphe 2016 : tout le Japon derrière Christophe Lemaire

2

Commentaires

Ce sera dimanche 2 octobre la 14ème fois que des galopeurs japonais disputeront le Prix de l'Arc de Triomphe. La 1ère, c'était au début des années 1970. Ils ont manqué la victoire de peu, ce qui renforce le désir des turfistes et des professionnels nippons d'atteindre le Graal, qui plus est avec un fils de Deep Impact, lui même 3ème (distancé) de la course.



Makahiki sera-t-il celui-là ? Après Christophe Soumillon avec Orfèvre (2e en 2012 et 2013), c'est un autre jockey français qui lui est associé, Christophe Lemaire, lequel monte le champion au Japon, ce qui est un plus car il le connait bien. C'est aussi un nouveau challenge pour le cavalier, qui a terminé 2ème de la course avec Pride (en 2006) mais ne l'a jamais remportée.



Le dernier travail de Makahiki, mardi 27 septembre au matin, l'a satisfait. Il estime que le 3 ans nippon a progressé sur sa course de rentrée dans le Prix de Niel (le 11 septembre dernier), et chez les books le pur sang est donné 2ème favori derrière le Britannique Postponed.



Une victoire comblerait, outre son entourage, les parieurs japonais qui, pour la 1ère fois, vont pouvoir jouer en masse séparée sur la course. Et on sait que quand ils jouent, ils jouent.