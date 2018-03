Prix de l'Arc de Triomphe 2016 : 16 au départ de la course qui sera le quinté dimanche 2 octobre

2

Zarak a disparu de la liste des 17 restants jeudi 29 septembre. Ils seront donc, sauf incident, finalement 16 au départ de ce 95ème Prix de l'Arc de Triomphe dimanche 2 octobre à Chantilly, qui sera donné vers 16h05. La liste définitive sera connue vendredi 30 septembre dans la matinée, ainsi que les places à la corde.



Vedevani est resté et il devrait servir de leader à son compagnon de casaque, Harzand, le lauréat du Derby d'Epsom. Au total, on trouve 10 chevaux d'âge pour 6 cadets, et 8 concurrents tricolores pour autant d'étrangers : 2 Britanniques, 4 Irlandais, 1 Japonais et 1 Allemand.



C'est Postponed, invaincu depuis 14 mois et lauréat de 4 groupes 1, qui sera le favori. Une lourde tâche car aucun favori ne s'est imposé dans la course depuis Sea The Stars en 2009. Son cavalier, Andrea Atzeni, a 25 ans. C'est son 3ème Arc. Il avait terminé 12ème l'an passé.



L'allocation totale de l'épreuve est de 5 millions d'euros, dont près de 3 pour le lauréat. Le 5ème touchera 143.000 euros.



La course sera donc le quinté, avec une tirelire de 10 millions d'euros, et elle pourrait permettre, s'ils l'emportent, à André Fabre de gagner son 7ème Arc ou à la casaque de Karim Aga Khan de glaner sa 5ème victoire. Quant au favori, il appartient à un membre de la famille Maktoum de Dubaï, qui n'a plus remporté l'épreuve depuis bien longtemps.