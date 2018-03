Prix de l'Arc de Triomphe 2016 : 16 flèches au départ, des entourages peu obsédés par les places à la corde

+

La présence des 16 partants a été confirmée vendredi 30 septembre au moment du tirage au sort des places à la corde. Vedevani, le leader d'Harzand, l'atout Aga Khan numéro 1, a tiré le 1. Ce qui veut dire qu'il devrait rendre la course sélective dès le départ. Dès lors, comme me l'ont signalé plusieurs professionnels, chacun devrait trouver sa place, surtout à Chantilly où les cordes ont moins d'importance.



Postponed, le favori de l'épreuve, a tiré le 7, New Bay s'élancera à ses cotés avec le 8 et Harzand également, avec le 6. Silverwave, le gagnant du Prix de Foy, s'élancera de la corde 4, Left Hand de la 15 et les 3 irlandais de Coolmore à l'extérieur : Highland Reel a tiré le 11, Found le 12 et Order Of St George le 16. Cela rappellera l'Arc de l'an passé à Lanfranco Dettori, victorieux également avec un numéro en dehors après avoir fait un festival dans la course.



Quant à Makahiki, il s'élancera à coté d'eux avec le 14. Il porte d'ailleurs le numéro 14, donc on verra si cela lui convient. Selon les responsables du galop, la piste devrait être bonne et souple pour l’événement. Rien ne s'oppose donc à ce que ce 95ème Arc très relevé se passe dans les meilleures conditions possibles.