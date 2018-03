Jérôme sur le chemin du retour

32

Commentaires

C'est une bonne nouvelle. Jérôme Bernardet va mieux et il a une grosse envie de vous retrouver, à tel point qu'il a décidé d'avancer son retour malgré les avis médicaux qui lui conseillaient d'attendre encore un peu.



Il devrait normalement retrouver le site et l'antenne dans moins d'une vingtaine de jours. Il suit à la fois "On Refait les courses" et toute l'actualité hippique depuis plusieurs semaines et nul doute qu'il sera opérationnel de suite avec originalité, intelligence et connaissance.



Comme il apprécie les courses de trot son retour coïncidera au début du meeting d'hiver. Tant mieux !