Début mercredi du meeting d'hiver de trot

Commentaires

Enfin diront certains ! Mais le fait est qu'il commence plus tôt que d'habitude dès le 2 novembre pour s'achever le 4 mars 2017.



Il va y avoir 88 réunions de trot dont 11 nocturnes, 733 courses dont 244 au monté. 73 quintés sont prévus dont 1 au monté (le Prix de Cornulier). C'est le moment fort du trot qui redistribue 44 millions d'euros aux professionnels soit une moyenne par course de 60 000 euros pour les 5 à 7 premiers, ce qui est très bien. Il y aura 138 courses étrangères et 105 épreuves de groupes dont 11 groupes 1 dont évidemment les 4 B et le Prix d'Amérique.



Nouveauté importante cette année, il n'y aura plus de rendement de distance dans les préparatoires à la belle, ces épreuves où les cracks peaufinaient leur préparation avant le jour J. Chaque B en revanche verra les 3 premiers de la course automatiquement qualifiés, ce qui veut dire que ces épreuves dotées de 10 millions d'euros au Pmu devraient être très disputées.



Enfin, concernant la piste, Bold Eagle va essayer de doubler la mise dans la Belle où pour le moment ses adversaires devraient être Timoko, Bird Parker et peut être le nouveau phénomène scandinave Nunci.