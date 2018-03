Aidan O'Brien peut finir en beauté

2

Commentaires

L'entraineur irlandais est insatiable tout comme son écurie Coolmore. Il en est à 21 groupes 1 cette année dont 2 en France dans la poule d'Essai des Poulains à Deauville et dans l'Arc de Triomphe où il a fait le podium à lui tout seul.



Ce dimanche il vient, avec à priori, de très bonnes chances essayer de remporter les 2 derniers groupes 1 de la saison de plat, le Critérium de Saint-Cloud et le Critérium International tous deux réservés aux 2 ans.



Dans le premier où il n'y a que deux chevaux français sur 13 engagés. Il a 4 partants à lui tout seul, un leader et 3 bonnes chances, notamment le fameux Capri, un fils de Galiléo bien sûr qui est très estimé puisqu'il reste sur 3 succès et qui va apprécier le terrain gras.



Dans le second où les tricolores sont plus nombreux, 5 contre 4 anglo-irlandais, il aligne sa championne Promise To Be seconde du Prix Marcel Boussac au début du mois. C'est également une fille de Galileo, un étalon qu'ils savent décidément bien rentabiliser et qui pourrait s'imposer face à nos mâles qui paraissent toutefois de bonne qualité car lui aussi et surtout a des lignes et des champions dans toutes les catégories d'âge.