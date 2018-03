Un partout pour les deux derniers groupes de galop avec des jockeys français en vedette

2

Commentaires

Je pensais à une razzia irlandaise mais il n'en a rien été et Aidan O'Brien est reparti avec deux 3ème places (Capri et Promise to be True).



Dans le Critérium International ce sont les Anglais qui se sont imposés et nettement grâce à Thunder Snow qui paraît tout bon. C'est le Criquette Head Trésorier qui s'est le mieux comporté chez les Tricolores en terminant 4ème confirmant ce que je vous disais du retour en forme de cette super femme.



Dans le Critérium International la victoire est revenue au Fabre Waldgeist monté par un Pierre-Charles Boudot extraordinaire qui l'a soutenu du départ à l'arrivée avec une grande énergie. Il va bien dormir ! Il a devancé le Godolphin Best Solution et donc Capri le meilleur Irlandais.



Dans le Groupe 3, Prix Perth, c'est la Head Siyoushake qui s'est imposée devant le Britannique Crazy Horse et le brave Kourkan.



Au total Christophe Soumillon, Pierre-Charles Boudot et Stephane Pasquier ont gagné les 3 belles épreuves. C'est bien.