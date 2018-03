Frédéric Prat, le dénicheur de talents précoces

1

Commentaires

Si l'on n'a pas trop d'argent à investir dans un trotteur, je crois que c'est ce professionnel discret qu'il faut aller voir. Ses résultats parlent pour lui ! Il a l'habitude d'arpenter la province et la Normandie surtout pour dénicher des jeunes pousses à des prix défiants toute concurrence.



Il a ainsi acheté Canari Match pour 4000 euros. Le poulain de l'ami Laurent Broomhead s'est révélé très précoce et s'il en paye maintenant le prix il a tout de même remporté 300 00 euros en 3 ans. Ecume de Reville est la dernière acquisition de l’entraîneur. Elle a été acquise 7000 euros et ce mardi soir elle va se présenter invaincue en 3 sorties avec déjà près de 60 000 euros de gains dans un premier groupe 3 dont elle est une des favorites !



Nul doute qu'elle va encore prendre ce qu'il faut cet hiver et donner raison à ceux qui font confiance à ce professionnel qui se défend sans avoir de Ready Cash dans son écurie. Bravo à lui.