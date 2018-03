Les entraîneurs de Royan font la Clôture d'Auteuil

1

Commentaires

C'est un passage de témoin qui se précise encore un peu plus cette année, car après une longue période de domination des Parisiens (Secly, Gallorini, Le Rolland) les entraîneurs de Vendée leur ont volé la vedette.

Guillaume Macaire a été le 1er suivi d'Arnaud Chaille-Chaille et maintenant de François Nicolle.



À l'exception de Dominique Bressou qui entraîne au Mont-Saint-Michel et de François-Marie Cottin, Guy Cherel et David Windrif à Maisons-Laffitte et Chantilly, ils ont presque tout raflé cette année et cette dernière réunion dominicale va encore le confirmer, car ils ont des chances de l'emporter dans la plupart des épreuves de la journée ! Nicolle est à suivre dans la seconde course, dans la 3ème, la 4ème, la 5ème, la 6ème (le quinté ) et aussi les 7 et 8èmes courses. Macaire peut lui aussi remporter la 3ème, la 4ème et la 7ème. Chaille-Chaille a des chances d'outsider dans les 3, 4, et 7èmes épreuves également !



C'est Jérôme qui sait mieux que moi l'apport de l'air marin vendéen sur les chevaux d'obstacles, mais visiblement ces entraîneurs ont la cote et ce n'est pas l'éloignement des distances qui les empêche de bien se comporter en région parisienne et d'ailleurs partout dans le pays !