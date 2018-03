Bel la Vie, le Ressuscité

3

Commentaires

C'est un succès sympathique qu'a en effet remporté le 10 ans de la famille Papot dimanche dans le Groupe 2 Prix Georges Courtois à AAuteuil Ce champion a dominé un autre vieux comme lui, Shannnon Rock, et le favori Storm Of Saintly. Lauréat d'un Grand Steeple, il avait été ensuite gravement blessé, mais son entourage, Guillaume Macaire et Xavier Papot, ont voulu le remettre sur pied en y prenant le temps.



De retour en piste, Bel La Vie, tout en se montrant toujours aussi courageux, paraissait avoir perdu de sa superbe avant ce succès de dimanche acquis nettement sur un parcours on ne peut plus sélectif en steeple. La patience a donc payé et se pose la question de le garder en compétition ou pas.



Il mérite sa retraite, mais d'un autre côté, il a peu couru par la force des choses et son moteur est encore rugissant. Cela me ferait donc plaisir de le retrouver de nouveau en piste l'an prochain. En attendant, il mérite bien son nom prémonitoire : Bel La Vie !