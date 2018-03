Tornado Bello en route vers le Cornulier

3

Commentaires

C'est son destin et ce sera d'ailleurs sa dernière occasion d'y arriver, puisque la course lui sera interdite en 2018. Ce bon trotteur attelé de l'écurie Levesque s'est révélé sur le tard au monté, puisqu'il y a remporté sa première course au mois de mai dernier. Il a depuis couru trois autres fois pour autant de succès, ce qui veut dire qu'il est invaincu dans la spécialité où, c'est vrai, il ne gagne pas de loin à chaque fois.



Mais le résultat est là et les ambitions également car les meilleurs actuellement sont hongres, ce qui en fait un des trois favoris logiques pour la belle prévue mi-janvier, sans six semaines. Après une tentative sage à l'attelé dans le GNT à Rouen-Mauquenchy mercredi 23 novembre, il sera en piste jeudi 1er décembre au monté dans la dernière course de la réunion, le Prix Paul Buquet, contre 11 adversaires à sa portée.



Il sera le favori, et cela devrait bien se passer d'autant qu'il s'entend parfaitement avec Camille Levesque. C'est son trotteur de l'hiver et elle espère bien remporter, enfin, le Cornulier, après une deuxième place récente. Cela, évidemment, ravirait son frère Thomas, entraîneur de Tornado, et son père Pierre, qui l'a si bien mis au point.