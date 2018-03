Dopage au cobalt : l'instruction suit son cours

6

Commentaires

Les rumeurs vont bon train. Certains prétendent que 34 entraîneurs seraient concernés par une utilisation massive du cobalt depuis juillet dernier et d'autres que l'affaire sera enterrée très vite. De très bonnes sources, c'est faux. Voici les dernières informations.



Six entraîneurs en tout sont concernés, dont une seule tête d'affiche et un étranger. Ils ont été entendus mardi 29 novembre par les commissaires du trot et ont donné leurs explications qui, pour la plupart, reposent sur des erreurs de vétérinaires.



Les contre-expertises effectuées sont également positives dans la majorité des cas, et le Trot, sans attendre les sanctions scandinaves annoncées mais toujours pas connues, agira en premier et sans doute avant la fin de l'année.



Les professionnels concernés risquent bien sûr des mises à pieds. Comme ils ont en l'habitude, donc, les responsables de Vincennes ne molliront pas sur le sujet. Et c'est bien pour la confiance que l'on peut avoir en eux pour des courses propres.