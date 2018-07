12 mois de suspension pour Fabrice Souloy qui ne devrait pas faire appel

11

C'est le plus connu bien sûr parmi les 5 professionnels qui ont été interdits d'exercer par les commissaires du trot à la suite de l'affaire du Cobalt. Parmi les autres se trouve tout de même un entraîneur parisien pourtant guère victorieux cette année Philippe Bengala. Les trotteurs retrouvés porteurs d'une dose supérieure à celle admise sont par ailleurs interdit de courir durant la même période.



La mesure prend effet le 2 janvier prochain ce qui explique que Fabrice Souloy continue de figurer sur les programmes jusqu'à cette date (il aura notamment des partants les 31 décembre et 1er janvier ). Par ailleurs, et c'est sévère, il est interdit, comme les autres pour la même période, d'accès au pesage et aux enceintes réservées aux professionnels , c'est à dire en gros aux hippodromes.

- L'écurie Le Tremont, selon Paris Turf, qui est la marque de fabrique de l’entraîneur, ne compte donc pas faire appel de cette décision. Elle précise que ses chevaux sont désormais placés sous la responsabilité de Philippe Billard qui se trouve être le beau frère de Fabrice Souloy et ce devrait être le cas pour les autres dont Princess Grif qualifiée pour le prix d'Amérique.



- Les français ont tiré avant les scandinaves

Qui les premiers avaient tiré la sonnette d'alarme sur le sujet et ce sont des sanctions sévères puisque l'on pensait plutôt à 6mois qu'à 1an .



- Au passage

Les dirigeants du trot rappellent, ce qui est important pour eux, que les chevaux de courses font l'objet de contrôles fréquents et nombreux et qu'en 2015 plus de 17000 prélèvements ont été effectués pour un nombre minime de cas délictueux ! Tant mieux.