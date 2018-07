Le Cornulier des apprentis

3

Commentaires

C'est le prix Yvonnic Bodin qui rend hommage à ce jeune homme tombé mortellement en course à Cabourg il y a quelques années. Mathieu Abrivard notamment a remporté cette épreuve monté que tous les apprentis espèrent gagner car c'est pour eux la course de l'année.



Ce sera la 3e épreuve ce samedi, pas un pick 5 et c'est dommage, avec donc 17 participants dont de nombreux jeunes qui se sont déjà fait de petits noms comme Benjamin Rochard, Julien Balu, Antoine Dabouis, Alexis Prat, Yohann Jublot, ou encore Lolita Baleyn qui sera en selle sur Safari Dream, un trotteur qui à son tour disputera sa dernière course.



Ce prix est d'ailleurs le plus richement doté pour les jeunes avec une allocation totale de 105.000 euros dont 45.000 pour le lauréat. De quoi passer de bonnes fêtes et surtout espérer une brillante carrière. Bonne chance à tous donc.