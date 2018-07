Bold et Timoko pour une confirmation

1

Commentaires

À un mois du Prix d'Amérique les deux champions seront évidemment les favoris de ce Prix de Bourgogne dimanche à Vincennes qui n'a réuni que 14 partants derrière l'autostart avec une tirelire de 10 millions d'euros au Pmu.



Le 1er qui va disputer sa dernière course avant la Belle vient de mettre un uppercut à ses adversaires dans le Prix du Bourbonnais en les déposant facilement après une belle course d'attente. Il adore ce tracé et en employant la même tactique rares sont ceux qui peuvent le devancer selon Sébastien Guarato. Ce devrait être pour lui juste une mise au point !



Timoko, lui, doit montrer des progrès dans une épreuve qu'il a remportée l'an passé. Il est à environ 80% de sa forme optimale selon son entourage et il a besoin d'une vraie course pour progresser et essayer de faire aussi bien qu'en 2016 dans le prix d'Amérique. Au passage s'il termine dans les 3 premiers, ce qui est possible bien sûr, il battra le record de gains en courses de Ready Cash.



A priori personne ne peut les inquiéter sauf peut être Princess Grif qui sera déferrée cette fois. On suivra en retrait les comportements de Tornado Bello et de Tiego d'Etang (qui a tiré le 9 !) en vue du Cornulier. Ils doivent nous rassurer face à Bellissima France qui vient d'impressionner dans la spécialité ! Réponse vers 16H15.



