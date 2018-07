Prix d'Amérique : toujours des supputations sur les enjeux

7

Commentaires

Merci de vos commentaires, et j'ai bien compris que la probabilité d'avoir de petits rapports a pu décourager nombre d'entre vous, ce qui fut le cas d'ailleurs. Et j'ai compris, ce que je transmettrais à qui de droit, votre souhait de faire baisser la tirelire de 10 millions d'euros ces jours-là, pour que les autres rapports soient plus élevés. C'est logique en effet.



Par ailleurs, j'ai continué mon enquête. Certains responsables reviennent sur les rapports de 2016, qui étaient très élevés, et mettent ceux de cette année en parallèle à ceux de 2015. Dans ce cas, il y a du mieux.



D'autres font valoir que de nombreux établissements de prises de paris avaient basculé tôt dans la journée pour les retransmissions sportives, ou étaient tout simplement fermés, et bien sûr revient la date du 29 en comparaison à celle du 31, où la paye est arrivée. Espérons donc que l'on continue l'analyse pour être rassuré sur ce désagrément surprenant au trot.