Des complications inattendues

Il s'agit de deux éléments nouveaux qui viennent inquiéter encore un peu plus l'institution hippique, qui n'avait pas besoin de cela. Le premier, mis en avant en partie par un buraliste dans Paris Turf de mardi 21 février, concerne une possible obligation de contrôles d'identités des joueurs dans les points de vente, aussi bien d'ailleurs du PMU que de la FDJ.





Ce n'est qu'une réflexion, mais évidemment sa mise en place risque de poser bien des soucis et de l'énervement, ne serait-ce que pour un pari unitaire de 2 euros. Il faut espérer que le gouvernement saura raison garder. Dans le même ordre d'idée, et là cela va arriver, on va diminuer les liquidités pour jouer et encaisser, et c'est une volonté française plus qu'européenne car les Allemands ne sont pas du tout dans cette optique.



Le deuxième concerne l'offensive de la FDJ, précisée par Jour de Galop. Elle souhaite expérimenter des prises de paris en direct sur le sport dans ses points de vente. Du "live betting" qui connait du succès sur internet et qui pourrait évidemment écarter encore un peu plus les jeunes des courses. Jacques Myard, qui préside à l'Assemblée nationale le groupe cheval, a décidé de monter au créneau contre cette expérimentation. Mais c'est Bercy, in fine, qui va décider.



Bref, de nouveaux tracas en ce début d'année importante, puisque l'institution souhaite ardemment un ralentissement de la chute des enjeux en 2017.