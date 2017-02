Dimanche 26 février : la journée des turfistes à Vincennes

+

La dernière grande réunion dominicale du meeting d'hiver, dominée bien sûr par le Grand Prix de Paris et le challenge de Bold Eagle de remporter la Triple Couronne.



À ce sujet, un tirage au sort permettra à un spectateur de repartir avec la propre casaque du crack, et les turfistes présents bénéficieront de plusieurs avantages comme des visites d'écuries et la rencontre avec quelques journalistes spécialisés, dont votre serviteur, qui répondront aux questions et essaieront de donner des dernières minutes gagnantes.



Le programme est attrayant et vaut le déplacement.