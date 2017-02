Décès de Jérôme Bernardet : des obsèques tout en retenue

5

Commentaires

Jérôme a donc été inhumé ce jeudi après-midi en Seine-et-Marne, à l'issue d'une cérémonie sobre et sous un ciel pluvieux. De nombreux internautes étaient présents et je les remercie de s'être déplacés parfois de loin. Ils m'ont bluffé et très touché.



Des représentants du trot, Pascal Boey et Jacques Chartier, des représentants du galop, Jean-Pierre Colombu et Julien Pescatore, étaient présents, ce qui est bien par rapport à d'autres absences. De nombreux confrères étaient également venus, comme Christophe Ugnon qui représentait le groupe Paris Turf, Thierry Léger le sympathique directeur du Veinard, Claude Piersanti bien sûr, mais aussi l'ami Daniel Lauclair de France Télévisions.



Ses trois enfants, ses deux sœurs et sa femme éplorée l'ont ensuite accompagné au cimetière de Presles-en-Brie, où Jérôme va reposer. Mais il n'est pas prêt d'être oublié.



NB : Merci pour toutes les lettres reçues. J'en ai transmis déjà beaucoup à la famille. Le reste suivra.