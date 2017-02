Bold Eagle au firmament

+

Il l'a fait et sans coup férir ! Le crack de Sébastien Guarato est devenu le 4e trotteur à remporter la même année la Triple Couronne après Gélinotte, Jamin et Bélino 2. Et il est jeune, ce qui veut dire qu'il peut répéter encore cet exploit tant il domine ses adversaires.



"Je ne me suis jamais senti inquiet" a déclaré après la course Franck Nivard dont le phénomène n'a fait que la ligne droite pour déposer comme à la parade ses adversaires. Il a ainsi trotté le dernier kilomètre en 1'et 10" après 3.000 m de course. Tout est facile pour lui et tout va bien pour son entourage qui dispose d'un trotteur invaincu en cinq sorties cet hiver, recordman du Prix d'Amérique, lauréat à 6 ans seulement, de 12 groupes 1 et titulaire maintenant de 3 millions d'euros sur son compte en banque où ne sont pas pas comptabilisés les 300.000 euros gagnés ce dimanche grâce à la Triple Couronne.



Bold qui vise maintenant l'Elitloppet disputera auparavant à Enghien-les-Bains le Prix de l'Atlantique comme ses adversaires du jour Bird Parker et Bellina Josselyn 3e et 4e.



Second Briac Dark a plus que rempli son contrat pour Thierry Duvaldestin qui compte lui accorder des vacances méritées avant de le reprendre cet été.



Bellina n'a terminé que 4e après avoir fait le travail pour revenir sur Up And Quick qui menait. Elle était encore hélas 3e à 100 m du poteau.



À noter que les cinq premiers sont des six ans. Cette génération des B est évidemment exceptionnelle puisque même Best of Jets a fait partie de la bonne combinaison à 140/1 !