Décharge des cavalières au galop : c'est parti

Cette modification souhaitée par la direction de France Galop, et notamment son vice-président Jean-Pierre Colombu entre en vigueur mercredi 1er mars. Elle prévoit que dans de nombreuses épreuves les cavalières bénéficient de deux kg d'avantage face à leurs collègues jockeys. Une décision motivée par la grande proportion observée ces dernières années de jeunes femmes dans les écuries et qui, faute de possibilités de monter régulièrement en courses, quittent ensuite ce milieu.



Cette décharge a fait débat mais je remarque que pour la reprise des courses à Deauville ce mercredi 1er mars en réunion 3, il y a dans la 1ère course trois cavalières avec décharge sur les sept chevaux engagés, et que la jeune Alison Massin va monter avec ses deux kg de moins dans sept des huit épreuves du jour. Espérons que physiquement elle puisse suivre la cadence, et on verra ses résultats. À noter que cette mesure ne s'applique pas pour les quintés.



À part cela, les dirigeants du galop et de l'obstacle ont donné quelques informations sur leur objectif en 2017. La 1ère est d'augmenter le nombre des partants, aussi bien dans les handicaps que dans les courses de groupes, pour augmenter la recette. Ils ont aussi annoncé le relèvement du poids dans les courses principales de 56 à 57 kg pour tenir compte de l'évolution naturelle des cavaliers, plus grands et plus forts que dans le passé.



Ils ont logiquement décidé de recentrer les épreuves de groupes les samedi et dimanche, et confirmé les gros weeks-ends de courses annoncés, à Deauville en mai pour les Poules d'Essai et à Chantilly en juin pour le Prix de Diane. Pour l'obstacle, les 10 réunions du printemps à Enghien seront reportées à Compiègne, comme prévu (huit), à Fontainebleau (une) et à Clairefontaine (une). Enfin, et c'est bien, ils ont tenu compte de nos agacements pour faciliter le travail des journalistes.



Cela dit, la réunion d'Auteuil ce mardi 28 février a finalement été annulée en raison du mouvement de protestation, des employés des sites du galop surtout, et le quinté ne s'est pas disputé. Quatre courses seront recourues dimanche 5 mars, ce qui en fera 11 dans la réunion, et une autre à Fontainebleau, en espérant qu'un accord soit conclu entre toutes les parties après ce coup de semonce.