Meeting d'hiver au trot : des motifs de satisfaction

Isabelle Coltier-Spira, Guillaume Maupas et François Laurens, respectivement responsables communication marketing, technique et financier, ont donc rencontré quelques journalistes ce jeudi 2 mars pour faire le bilan de ce meeting d'hiver de quatre mois, qui s'est passé sans problèmes importants.



Le bilan est bon si l'on considère qu'il y a eu par rapport à l'an passé neuf réunions et quatre quintés de moins. Le chiffre d'affaires, en conséquence, est, tout compris, en baisse de 8%, mais à niveau égal de courses il n'est déficitaire que de 1%, alors que la conjoncture et la météo ont joué.



En revanche, les enjeux sur l'hippodrome ont flambé puisque la hausse par rapport au meeting précédent est de 16%, due à une meilleure adaptation des joueurs aux machines et à la présence d'employés mobiles allant au contact des joueurs.



Sur cet aspect, la communication du trot a relevé une augmentation importante de pages vues sur son site (+37%), et surtout des motifs de satisfaction des spectateurs présents. 72% ont parié et 97%, selon une enquête, reviendront sur l'hippodrome. Ce qui est bien.



Au niveau des enjeux PMU, le top a été le Prix d'Amérique, avec une hausse des paris de près de 4%. D'ailleurs, toutes les courses de Bold Eagle ont été très jouées. Le flop a été curieusement le Prix de Cornulier, la semaine précédant l'Amérique, où les enjeux ont dévissé de 37%, sans explication pour le moment.



Pour le reste, aucun cheval n'a été décelé positif durant ce meeting qui est important pour la filière. Il représente 1,224 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit 40% du total annuel de la spécialité, et entre 10 et 15% de la recette annuelle du PMU.



Pour les professionnels, c'est aussi un meeting à ne pas louper avec, nous a-t-on signalé, une moyenne de 57.000 euros par course, de 13 partants par épreuve sur tout le meeting, voir de 16 pour les quintés. Bref, de bonnes notes pour les organisateurs qui ont déjà des idées, ce qui est bien, pour améliorer encore ce qui doit l'être pour le prochain.