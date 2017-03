Samedi 4 mars : une belle dernière journée à Vincennes

+

Place à la dernière réunion du meeting d'hiver, avec 9 épreuves au programme. Quelques uns des champions sont repartis dans leurs bases, d'autres s'apprêtent à disputer le 12 mars prochain le Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur, comme Timoko, Anna Mix ou Voltigeur de Myrt. D'autres, enfin, vont reprendre à partir de mercredi 8 mars la route du GNT. Ce sera à Amiens, avec comme ambassadrice Laure Manaudou.



En attendant, et alors que l'on peut être satisfait de ce meeting de quatre mois, il y a ce samedi 4 mars de quoi vibrer encore une fois et partager, selon l'expression de l'hiver. Dans le quinté, le Prix de Maurepas, qui est homogène et où Jean-Michel Bazire est favori avec Carla Love. Dans une course monté, le Prix Henri Desmontils, avec le brillant Arlington Dream. Et surtout dans le dernier Groupe 1, le 12ème de l'hiver, le Prix de Sélection, programmé en 7ème épreuve vers 16h45.



C'est une course poursuite entre les 4 ans et leurs aînés, qui est devenue abordable pour les plus vieux dans la mesure où on a réduit le rendement de distance de 50 à 25 m. Ils seront donc trois à tenter l'exploit, et notamment deux cadors : le Guarato Carat Williams et le Allaire Charly du Noyer. Devant eux seront les meilleurs 4 ans : Diego du Guelier, Doberman et la jument Draft Life, tous déferrés pour l'occasion.



Cela va dépoter comme on dit, et cela s'annonce surtout comme une belle épreuve de drivers où l'un des tops, Franck Nivard, JMB, Éric Raffin, David Thomain, Gabriele Gelormini, Mathieu Mottier aura le dernier mot. Pour ma part, j'ai bien envie de tenter Doberman et Carat Williams. Réponse dans le flash de 17h sur RTL.