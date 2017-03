Des retours attrayants à Auteuil

+

Quelques bons éléments et même des champions font leur retour en piste ce dimanche pour la vraie réouverture d'Auteuil et sur une piste très lourde voir collante qui pèsera peut être dans les pattes de certains d'où une grande méfiance.





La plus belle épreuve est la 8e vers 15h45. Elle va voir une confrontation entre Blue Dragon en quête d'une réhabilitation et Device qui reste également sur une chute. Solway et Christmas Rose seront des outsiders très valables.



Guillaume Macaire bien représenté ce dimanche va déléguer So French l'un des meilleurs Steeple Chasers pour une rentrée en haie, Ballotin 5e du Grand Prix d'Automne et Burn Out qui n'a cessé de progresser l'an passé.

Il devrait donc se mettre en évidence avec les écuries de François Nicolle et Arnaud Chaille-Chaille également bien fournies en partants.