Un quinté scandaleux à Auteuil

+

Réagir

C'est sous les sifflets du rare public présent dimanche à Auteuil (heureusement que ce n'était pas un jour de fête) qui les survivants du quinté ont regagné le rond de présentation à l'issue d'une course hallucinante.



Déjà on savait la veille que deux concurrents n'allaient pas prendre le départ de l'épreuve en plus d'un non-partant déjà signalé mais l'officialisation n'est venue qu'à quelques moments de la course. Dommage pour ceux qui les avaient joués...



Ils n'étaient donc plus que 13 en course quand au début de la ligne d'en face la majorité des concurrents s'était trompée de parcours. Trois sauteurs ont pris la bonne direction, quelques autres ont pu reprendre le bon chemin mais à distance des fuyards et les autres sont restés sur la mauvais parcours dont quelques favoris.



Ensuite les chevaux encore en course ont fini au ralenti, le favori Niquos étant même rejoint à la fin par quelques concurrents revenus du diable vauvert. Bref une course abracadabrantesque d'où il faut dégager les responsabilités qui sont multiples.

Les commissaires d'abord

Ils auraient pu arrêter l'épreuve, le code stipule qu'en cas d'incident pouvant fausser l'arrivée ils ont le droit de le faire. Cela n'a pas été le cas. Un manque de réactivité à chaud assurément !

L'organisation

Apparemment c'est pour faire des économies (sans doute d'un membre du personnel) que le directeur a placardé le 28 février dernier une note à l'entrée des vestiaires des jockeys leur annonçant qu'il n'y avait plus de plots pour leur indiquer le bon chemin de chaque course et qu'il leur revenait de bien regarder le parcours avant de monter à cheval. Le problème c'est que la réunion de mardi dernier a été annulée et que certains ont oublié cette nouvelle consigne. Mais on aurait pu, avant les épreuves, les réunir pour leur rappeler, ce qui n'a pas été fait et si c'est vrai que deux épreuves ont eu lieu auparavant, ce n'était pas forcement le même parcours.

Les jockeys

Ils ont commis une faute en se trompant de chemin mais ce n'est pas si évident de détourner un cheval de 500 kilos arrivant à belle allure. Ils vont trinquer comme les turfistes et joueurs pour qui ce déroulement de course ne passe pas. Toujours est-il que le meeting d'Auteuil débute vraiment mal après une grève et une parodie de quinté inacceptable, si c'est pour faire une économie d'un poste !