Circulez, il n'y a rien à voir

C'est en substance ce qui ressort des responsables du galop après le gâchis de dimanche dernier dans le quinté. J'apprécie Jean d'Indy et Henri Pouret qui sont des personnes respectables mais je ne suis pas d'accord avec eux et donc plutôt de l'avis des nombreux internautes qui ont manifesté leur mécontentement. Cela dit, une précision : pour une fois le Pmu n'y est pour rien. Il n'a pas été consulté sur la course et il aurait remboursé si on le lui avait demandé.



Donc en gros, les dirigeants rejettent toutes les responsabilités sur les jockeys et réfutent toute faute de leur part.

Les jockeys

C'est vrai qu'ils doivent repérer le parcours et 2 d'entre eux , Arnaud Duchêne et Tristan Lemagnein jugés responsables pour les autres ont écopé de 20 jours de mises à pied . Cela dit pour avoir refusé un contrôle médical à Vincennes Franck Nivard autrement plus connu avait lui écopé de 2 mois ! .

Mais encore une fois c'était une nouveauté de cette année et on aurait pu avant ce 1er quinté les mettre en garde .

Les plots

Ils ne sont pas indispensables disent quelques cavaliers de renom . Mais ils ont été installés il y a plus de 30 ans pour une raison similaire et qui dit qu'en étant bien repérables ils n'ont pas empêché des évènements de ce genre ?;

On nous précise qu'il y avait le même nombre de personnels à Auteuil que l'an passé mais cela veut simplement signifier que le responsable des plots est employé ailleurs ..

L'arrêt de la course

C'est donc à l'appréciation des commissaires qui ont estimé que 3 chevaux ayant emprunté le bon parcours on ne pouvait les pénaliser ! Mais il est déjà arrivé qu'on reprenne des départs alors que des chevaux étaient bien partis et qu'ils le soient moins bien la seconde fois . Par ailleurs ils semblent avoir craint une jurisprudence s'ils avaient arrêté l'épreuve pour d'autres courses à venir . Mais c'était un quinté quand même , pas un prix de série.



Les chevaux n'avaient parcouru que 700m, 800m et on aurait bien pu recommencer l'épreuve en souhaitant que tous y participent par solidarité ! C'est d'autant plus dommage que cette course sur la lancée de Vincennes a été très jouée. Espérons que son déficit d'image n'aura pas d'influence néfaste sur les prochains quintés d'obstacles et notamment dimanche prochain pour la réouverture des Dimanches au Galop !



En tout cas je comprends la colère des turfistes qui peuvent se sentir la dernière roue du carrosse dans cette affaire même si certains par chance ont pu toucher la bonne arrivée.