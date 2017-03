Les courses version faits divers

+

L'institution n'a pas besoin de cela mais trois faits récents montrent que lorsqu'il y a du liquide en jeu, hélas, les requins ne sont pas loin.

L'enlèvement d'une super jument

C'est en Italie et cela s'est produit mardi dernier dans l'écurie d'Eric Bondo qui fait partie des premiers entraîneurs italiens. Sa quatre ans Unicka a été enlevée par au moins un homme et une femme reconnaissables sur des vidéos. Elle est considérée comme la meilleure trotteuse italienne de sa génération et certains n'hésitant pas à la comparer à Varenne, c'est dire. Elle a disparu dans un van et on ne sait s'il y a, depuis, une demande de rançon. Son propriétaire est un nouveau venu qui a beaucoup investi et qui doit se poser des questions. L'enlèvement a été très commenté à la télévision italienne.

Plus de courses à Palerme

En Sicile ou les autorités se sont aperçues que la Mafia y était bien présente !

Une affaire de blanchiment en Région Parisienne

Cela concerne un point de vente PMU et aussi Française des Jeux dont le propriétaire aurait proposé d'échanger des tickets gagnants contre de l'argent sale à une assez vaste échelle. Ce sont trois faits qui se sont déjà produits dans le passé mais qui évidemment du fait de leur médiatisation (dont cet édito) ne vont pas aider les pouvoirs publics à mieux prendre en compte les problèmes qui existent dans la filière. Et je ne parle pas de la grogne des turfistes après le mauvais spectacle de dimanche dernier !