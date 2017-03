Timoko l'invincible ?

+

Le crack aux 13 groupes 1, le trotteur le plus riche de l'histoire qu'il doit à sa longévité, tente donc un magnifique challenge ce dimanche à Cagnes-Sur-Mer.





Invaincu en cinq tentatives sur cette piste il est en lice pour une 4e victoire dans le Critérium de Vitesse de la Côte d'Azur qu'il a remporté en 2015 et 2016.



Avant lui Meaulnes du Corta a gagné cette épreuve à dix ans et surtout Timoko a encore montré cet hiver sa présence au plus haut niveau. Malheureux dans le Prix d'Amérique, il a terminé second de Bold Eagle dans le Prix de France comme dans le Prix de Bourgogne le 1er janvier.



Il est vraiment à l'aise sur les courtes distances et celle de cette 6e épreuve de Cagnes-sur-Mer en réunion 3 (un pick5) est la plus rapide possible : 1.609 m seulement. Une victoire et Timoko, en plus, rejoindrait au palmarès un seul champion à avoir remporté quatre fois la course : Ourasi.



Pour cela, et alors que blessé Call Me Keeper est non partant, il va devoir devancer 12 adversaires avec un bon numéro derrière la voiture : le 4.



Ses plus dangereux rivaux sont bien sûr Un Mec D'héripré 5e du Prix de France pour sa rentrée et piloté par JMB (Timoko l'est par Goop bien sûr). Mais Un Mec a tiré le huit à l'extérieur ce qui n'est pas un avantage. Egalement compétitifs pour le succès Anna Mix, Up And Quick, Voltigeur de Myrt, Rod Stewart et Treasure Kronos. Mais tous les regards seront bien sûr tournés vers le champion bleu aux environs de 16h05 pour un unique exploit de plus !