Timoko exceptionnel avec le record en plus

Il l'a fait. Timoko, à 10 ans, a remporté son 4e Critérium de vitesse de la Côte d'Azur à l'issue d'une vraie course ou vite en tête comme à son habitude il a su résister à l'attaque tranchante d'Un Mec d'Heripré venu vite à l'entrée de la ligne droite.





Ce faisant il a donc battu d'un centième le record de Varenne qui datait de 2002. Il était d'1'9 et 6. Il a trotté 1'9 et 5 sous les applaudissements du public et les larmes de sa lad.





"Il est exceptionnel" a déclaré son driver Bjorn Goop avec un moral d'enfer car il ne s'avoue jamais vaincu. C'est donc son 14e Groupe 1 et il augmente encore un peu plus ses gains avant une rentrée à Vincennes dans quelques semaines puis l'Elitloppet qu'il a déjà remporté en Suède. Encore une fois c'est dommage qu'un tel champion doive arrêter la compétition à la fin de cette année car on a besoin de cracks.



Un Mec a tenu son rôle de second favori alors que Red Rose America est venue sur le fil chiper la 4e place à Treasure Kronos. Mais chapeau à Timoko qui demeure, ce qui est extraordinaire, invaincu sur cette piste de Cagnes-sur-Mer .