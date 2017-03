L'exception britannique

+

C'est ce mardi 14 mars que débute dans le centre de l'Angleterre le festival de Cheltenham. Pendant quatre jours il va rassembler d'une part les meilleurs chevaux d'obstacles locaux et aussi quelques français et irlandais, et d'autre part plusieurs milliers de spectateurs avides de suspense et de spectacle.



Pour y être allé, c'est une belle fête où les prix d'entrées sont très élevés mais où il est de bon ton pour toutes les générations d'en être. Son pendant est le meeting Royal d'Ascot, en automne, et c'est bien la singularité britannique d'avoir du monde ces jours là, en semaine, sur ses hippodromes prestigieux.



En France, c'est l'inverse : il y a de moins en moins de turfistes du lundi au vendredi, et s'il y a des spectateurs le dimanche c'est au prix de grandes campagnes d'informations. La tradition n'est pas la même et on a vu, quand il s'est agit d'augmenter les tarifs d'entrées sur les champs de courses, que des prix trop élevés sont un frein.



C'est pourquoi après avoir promu le jeu, les organisateurs français vantent maintenant le spectacle et les acteurs. Mais n'est il pas trop tard ?