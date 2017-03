La famille de Jérôme Bernardet vous remercie

+

J'ai eu sa femme au téléphone. Elle se remet difficilement de la disparition de Jérôme et elle m'a chargé de remercier tous ceux d'entre vous qui se sont manifestés d'une manière ou d'une autre pour lui apporter du soutien. Un peu débordée par tous les papiers qui suivent une disparition subite, elle n'a pas le temps pour le moment de répondre à chacun et passe donc par mon intermédiaire.



J'ajoute que quelques professionnels du galop, pas tous rentrés dans la région parisienne lors de son décès, sont venus me voir aux courses car ils étaient peu au courant de sa maladie, et je tiens à les remercier de leurs paroles solidaires, comme "Criquette" Head ou Grégory Benoist. Jérôme ne laisse que de bons souvenirs à tous. C'est bien. Il aurait apprécié.