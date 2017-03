La campagne présidentielle s'invite dans les courses

+

Selon Paris Turf, toujours bien informé grâce à Sylvain Copier, des candidats ou leurs représentants viendront à Saint-Cloud le 5 avril prochain pour évoquer leurs idées sur la filière équine et écouter les responsables du secteur. C'est une initiative conjointe de la Fédération Équestre Française et des Sociétés de Courses qui, comme d'habitude, n'ont pas eu l'idée d'avertir les autres médias.



Donc, ils espèrent les présences de François Fillon et d'Emmanuel Macron, qui ont parmi leurs supporters des amis des courses. Peut-être également que Marine Le Pen, qui est cavalière, ou Benoit Hamon seront aussi présents ou représentés. Je ne pense pas en revanche que ce milieu intéresse beaucoup Jean-Luc Mélanchon.



Si elle se fait avec des acteurs de renom, cette rencontre, à un peu plus de deux semaines du 1er tour de l'élection (23 avril), tombe à pic alors que les professionnels et les dirigeants sont vent debout contre Bercy (TVA plus live betting). Restera ensuite à ce que les présents tiennent leurs engagements, et quand ? Ça c'est une autre histoire.