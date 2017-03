Bresosu et Royan

1

Commentaires

La Province a encore dominé l'intéressante réunion d'Auteuil ce samedi où après la 6e des huit courses, seul le quinté a été remporté par un cantilien en l'occurrence François Marie Cottin.





Dominique Bressou, qui entraîne près du Mont Saint Michel, a remporté l'épreuve d'inédits et a pris la seconde place du Prix Troytown, François Nicolle a lui gagné deux courses dont une belle avec sa crack De Bon Cœur, Guillaume Macaire en a remporté une et pris plusieurs places, enfin Arnaud Chaille Chaille a lui gagné la plus belle le Prix Troytown qui est la première préparatoire au Grand Steeple Chase de Paris.



Tous les trois entraînent à Royan et c'est inquiétant pour les professionnels parisiens qui paraissent un peu dépassés en quantité et en qualité alors que leurs rivaux pratiquent des prix de pension moins élevés et bénéficient de frais kilométriques plus importants.



Cela explique que des grandes maisons qui font leurs comptes viennent maintenant plus souvent vers eux et que la balance penche fortement maintenant vers l'Ouest de la France pour ce qui concerne l'obstacle bien sûr.