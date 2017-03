Bold Eagle reprend ses gammes

+

Réagir

C'est l'un de ses copropriétaires, Thomas Bernereau, qui vient de le confirmer. Le crack de Sébastien Guarato n'aura profité que de trois semaines de vacances entre son meeting d'hiver et ses objectifs du printemps. Mais on ne va pas s'en plaindre.





On l'avait quitté le 26 février jour de son succès dans le Grand Prix de Paris et la Triple Couronne et il reprend l'entrainement ce lundi matin chez son mentor.



Bold Eagle se prépare en effet pour l'Elitloppet en mai et pour cela il va disputer une course de rentrée. Ce sera le samedi 22 avril à Enghien-les-Bains dans le Prix de l'Atlantique où il aura quelques adversaires sérieux mais moins relevés que les deux autres champions qu'il affrontera pour sa première participation au Prix d'Amérique Suédois, à savoir Timoko et Nuncio, l'arlésienne du meeting d'hiver qui lui sera en piste dès mercredi prochain chez lui à Solvalla.