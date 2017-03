Info RTL : les horaires de certains quintés changent ce week-end

+

Pas ceux de la semaine mais ceux du week-end et des nocturnes.



Le vendredi soir



C'est le premier vendredi de reprise des nocturnes à Vincennes, et pour l'occasion le quinté va se courir à 20h15 au lieu de 20h30 jusqu'à présent. Ce sera de manière pérenne à l'avenir, pour tenir compte des lieux de prises de paris, ouverts plus nombreux à ce moment-là, et des impératifs de la télé. Les professionnels du trot consultés n'y voient pas d'objection.



Les week-ends



Là, c'est la conséquence des élections. Donc, jusqu'au 8 mai prochain, l'horaire est avancé de 15h17 à 14h45. Pourquoi ? Parce que les candidats font beaucoup de meetings à 15h et que LCI, qui retransmet les courses en clair, va couvrir les discours. Donc, les quintés seront plus tôt mais ils reviendront à la bonne heure après l'élection du nouveau Président, contrairement aux nocturnes.