La manifestation contre le live betting de la FDJ autorisée

1

Commentaires

Il s'agit du rassemblement des jeunes professionnels de la filière cheval, qui a obtenu le feu vert du Préfet de police de Paris. Plusieurs centaines, voire quelques milliers de salariés et d'entrepreneurs du monde équestre, vont donc pouvoir défiler de la Porte Dorée à Bercy le mercredi 29 mars dans l'après-midi.



Ils réclament, on l'a déjà dit, que n'ait pas lieu le live betting de la Française des Jeux à titre d'expérience dans une centaine de lieux de prises de paris, car ils redoutent un transfert des joueurs hippiques vers le sportif, et surtout que les cafetiers, à terme, mettent du foot à la télé au lieu des courses.



Un char, des vans, des chevaux ont déjà été réquisitionnés et des cars sont prévus pour faire venir des manifestants de province. Reste à savoir, si à quelques jours de l'élection présidentielle, ce mouvement sera entendu. En tout cas, c'est la première fois depuis longtemps que le milieu hippique se mobilise ainsi.